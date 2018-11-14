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Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Seçimin 2. turu 28 Kasım'da yapılacak

TİFLİS (AA) - Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 28 Kasım Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Kasım'da düzenlenecek.

Seçimde, adaylar Salome Zurabişvili ve Grigol Vaşadze yarışacak.

Gürcistan'da 28 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamamıştı.

Seçimde, hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonun adayı Grigol Vaşadze yüzde 37,74 oy almıştı.

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Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimleri

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