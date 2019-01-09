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Gürcistan'da domuz gribi 9 can aldı, Türklere uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN'da, domuz gribi (H1N1) virüsü nedeniyle yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiği 450 kişinin de tedaviye alındığı açıklandı.

Gürcistan'da domuz gribi 9 can aldı, Türklere uyarı geldi

Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA) - GÜRCİSTAN'da, domuz gribi (H1N1) virüsü nedeniyle yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiği 450 kişinin de tedaviye alındığı açıklandı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, bu ülkeye gidecek Türk iş insanları ve turistlerin dikkatli olmasını istedi.
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, yaptığı açıklamada, Gürcistan makamlarından elde ettikleri bilgiye göre, domuz gribi (H1N1) virüsü nedeniyle yaklaşık 450 kişinin tedaviye alındığı, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini öğrendiklerini açıkladı. 370 kişinin halen ülkedeki hastanelerde tedavi altında tutulduğunu ifade eden Akyürek, "450 kişi bu virüs nedeniyle tedavi görüyor. Bunların 370'inin hastanelerde olduğunu öğrendik. 50’ye yakın kişi de ayakta tedavi gördü. Ne yazık ki 9 Gürcü vatandaşının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Salgını kontrol altına almaya çalışan Gürcü makamları, Batum’daki bir hastaneyi karantina hastanesi olarak kullanmaya başlamış. Gürcistan’a ziyarette bulunacak Türk iş insanlarımız ve turist vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalı" dedi.

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Gürcistan'da domuz gribi 9 can aldı, Türklere uyarı geldiGürcistan'da domuz gribi 9 can aldı, Türklere uyarı geldiGürcistan'da domuz gribi 9 can aldı, Türklere uyarı geldiGürcistan'da domuz gribi 9 can aldı, Türklere uyarı geldi

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