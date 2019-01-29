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Gürcistan’da domuz gribi vakalarında düşüş

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

Gürcistan’da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakalarında azalma tespit edildiği açıklandı.Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan ve 23 kişinin ölümüne neden olan H1N1 domuz gribi virüsü vakalarında azalma tespit edildiğini duyurdu.Aversi Kliniği acil durum doktoru Hatuna Ebralidze yaptığı açıklamada, “Bir hafta önce acil durum ünitesine H1N1 virüsü nedeniyle 3 kişi geldi.

Gürcistan’da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakalarında azalma tespit edildiği açıklandı.
Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan ve 23 kişinin ölümüne neden olan H1N1 domuz gribi virüsü vakalarında azalma tespit edildiğini duyurdu.
Aversi Kliniği acil durum doktoru Hatuna Ebralidze yaptığı açıklamada, “Bir hafta önce acil durum ünitesine H1N1 virüsü nedeniyle 3 kişi geldi. İki hasta taburcu oldu ancak bir kişi halen acil durum ünitesinde tedavi görüyor. Bir hafta önce söz konusu olan hastalıktan kliniğimizin çocuk bölümünde ve diğer bölümlerde hastalar vardı. Ancak hepsi tedavi oldu. H1N1 virüsü artık Gürcistan’da azalıyor, virüsün ilk büyük dalgası bitti. Geride kalan ise az sayıda bir şey. Genel olarak Gürcistan’da virüsten dolayı 23 kişi öldü” ifadelerini kullandı.
11 Ocak’ta Gürcistan’da Sağlık Bakanlığı tarafından domuz gribi tedavisi için 13 bin kutu ilaç dağıtılmıştı.

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