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Gürcistan’da domuz gribinden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

Gürcistan’da giderek yayılan domuz gribi virüsü (H1N1) nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Domuz gribi Gürcistan’da yayılmaya devam ediyor.

Gürcistan’da giderek yayılan domuz gribi virüsü (H1N1) nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Domuz gribi Gürcistan’da yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, domuz gribine bağlı ölümlerin 10’a yükseldiğini açıkladı. Gamkrelidze, viral enfeksiyonlarda azalma olduğunu söyleyerek, “Grip kontrol altında, tedirginlik için bir neden yok” dedi. Solunum yolu enfeksiyonuyla hastaneye başvuranların sayısında yüzde 25 düşüş olduğunu söyleyen Gamkrelidze, “Ancak, bu yüksek bir rakamdır. Hastanelerde çeşitli grip komplikasyonları ile ağır hastalar kalıyor. Ülkede, tüm sağlık merkezlerinde devlet tarafından antiviral bir ilaç ücretsiz olarak dağıtılıyor” ifadelerini kullandı.
Gürcistan’da bugüne kadar domuz gribinden ölenlerin çoğunun, Türkiye sınırındaki Acara Özerk Cumhuriyeti’nden olduğu biliniyor.

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