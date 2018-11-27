Gürcistan'da DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı

Yazgan, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalıştığını kaydederek, bu konuda çeşitli uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve NATO ile entegrasyon sürecini güçlü şekilde desteklediğini ifade eden Yazgan, "Türkiye hep Gürcistan'ın yanında oldu. Türkiye Gürcistan'ın Avrupa'ya açılan kapısı oldu." dedi.

Yazgan, yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'nin Gürcistan için en büyük ticari ortak olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda iki halk arasında akraba bağlarının da önemine işaret etti.

Toplantıya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, DTİK Yürütme Kurulu üyeleri Rona Yırcalı, Halim Mete ve Nejdet Demiryürek ve DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Bulut katıldı.

Yazgan, "FETÖ burada aşağı yukarı 200 milyon dolar olduğunu düşündüğüm bir para donduruyor. Bunu Azerbaycan ve Ermenistan sınırında donduruyor ve bu parayla yapsat yapıyor. Batum'daki iş adamlarımızın ve Batum'a gelen herkesin bunu bilmesi gerekir." dedi.

Türk iş insanlarına FETÖ ile bağlantılı kişilerden uzak durma çağrısı yapan Yazgan, "Bunlara selam vermeyin, işiniz de olmasın." diye konuştu.

Yırcalı da DTİK'in, yurt dışında yaşayan Türk kökenli iş insanlarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

DTİK'in bugün dünyanın 6 farklı bölgesinde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Yırcalı, tüm bu bölgelerde bulunan Türk iş insanlarının birbiriyle temas kurabilmesinin Türkiye için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Savaşır ise "DTİK, sadece üyelerimizin değil yurt dışında yaşayan tüm Türk iş dünyasının sesi olmak, sorunlarına birlikte çözüm bulmak ve iş birliğin artırması için var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Avusturya, Japonya, Hollanda ve Ekvator Ginesi gibi farklı ülkelerden Tiflis'e gelen toplam 120 DTİK ve paydaş kurum üyesi Türk girişimci katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bulut ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke de birer sunum yaptı.

