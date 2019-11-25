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Gürcistan'da göstericiler parlamento binasını yeniden kuşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:38 | Son Güncelleme

Gürcistan'da göstericiler parlamento binasını yeniden kuşattı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisini protesto eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te parlamento binasının karşısında bir kez daha toplandı.

Başkent Tiflis'te gece saatlerinde sokağa çıkan protestocular, Şota Rustaveli Caddesi'nden parlamento binası önüne yürüdü.

Çeşitli muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteride eylemciler, ülkede genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması isteklerini yineledi.

Parlamento binasının karşısındaki caddeyi trafiğe kapatan göstericiler, daha sonra binanın etrafında insan zinciri oluşturdu.

Protestocular, yarın da milletvekillerinin parlamentoya girişlerini engellemeye çalışacaklarını söyledi.

- Göstericiler daha önce de vekilleri meclise sokmamıştı

Protestocular, geçen hafta da parlamento binası önünde bir araya gelmiş ve vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.

Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanmıştı.

- Göstericiler verilen sözün tutulmasını istiyor

Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmiş ancak 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermemişti.

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