HABER

Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde hükümeti, işgal hattına yakın Çorçana köyünde Gürcistan'ın güvenlik noktası inşa etmesine tepki gösterdi - İnşatın derhal durdurulmasını isteyen sözde hükümet, bu çağrıya uyulmazsa olacaklardan Gürcistan'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı - Gürcü tarafı ise yaşananlar üzerine ülkedeki yabancı basın mensuplarını, inşat alanına götürdü

TİFLİS (AA) - Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde hükümeti, Gürcistan'ın Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Çorçana köyü çevresinde polis kontrol noktası inşa etmesine tepki gösterdi.

Sözde Güney Osetya hükümeti, yaptığı açıklamada, Rus işgali altındaki Güney Osetya'nın işgal hattı yakınlarında bulunan, Tiflis yönetimi kontrolündeki Çorçana köyünde Gürcistan'ın polis kontrol noktası inşasını derhal durdurmasını istedi.

İnşaatın durdurulması için Gürcistan'a sabaha kadar mühlet veren sözde hükümet, çalışmaların sürmesi halinde yaşanacaklardan Gürcistan'ın sorumlu olacağını belirtti.

Sözde hükümetin verdiği sürenin dolmasından sonra ise iki taraf arasında bir dizi görüşme gerçekleşti.

Gürcistan Güvenlik Konseyi İdari Başkanı Kakhaber Kemoklidze, görüşmede, gerginliğin çözülmesi için atılacak adımların ele alındığını kaydetti.

Kemoklidze, Güney Osetya'nın sözde yetkililerine, polis kontrol noktasının bölgenin güvenliği için inşa edildiğini ve bunun kimse için tehdit oluşturmadığını aktardıklarını söyledi.

Gerginlik üzerine Gürcistan güvenlik güçleri, Çorçana köyün çevresinde nöbet tutuyor.

Polis noktasının inşasına ilişkin çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

- Gürcistan Dışişlerinden diyalog çağrısı

Öte yandan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalakliani, yaptığı açıklamada, tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısı yaptı.

Zalakliani, "Bu noktada son derece sakin olmamız gerekiyor ki durumu kötüleştirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Konuya ilişkin tüm mekanizmalarımız harekete geçti." ifadelerini kullandı.

- Yabancı basın mensupları bölgeye getirildi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı girişimiyle, gelişmeler üzerine ülkede bulunan yabancı basın mensupları işgal hattına getirildi.

Gazeteciler, güvenlik güçlerinin eşliğinde, işgal hattına yakın Gürcistan kontrolündeki bölgede yapımı devam eden polis kontrol noktasını ve bu noktadan yaklaşık 250 metre uzaklıktaki Güney Osetya işgal güçlerinin hareketlerini yerinde inceledi.

- Güney Osetya sorunu

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Gürcistan ise Rusya'ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt verdi.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Üsküdar'da zafer bayramı coşkusuÜsküdar'da zafer bayramı coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunu

En Çok Okunan Haberler

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avşa Adası’nda otluk alanda yangın

Avşa Adası'nda korkutan yangın!

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Resepsiyonu'ndan kareler

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.