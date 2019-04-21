Gürcistan'da HES protestosu: 27 yaralı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Birkiani köyünden geçen Alazani Nehri'nin üzerine hidroelektrik santral (HES) yapılmasına karşı çıkan bölge sakinleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 15'i polis 27 kişi yaralandı.

Yerel halk, Akhmeta ilçesine bağlı Pankisi Vadisi'nde yer alan Birkiani köyünden geçen Alazani Nehri'nin üzerine yapılması planlanan HES'in bugün başlayacak inşaatı için bölgeye giden iki şirket yetkilisinin araçlarının önünü kesti.

Bunun üzerine bölgeye intikal eden Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler ile protestocular arasında arbede çıktı. Polis, taş atan göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Çıkan arbedede 15'i polis, 12'si köy sakinlerinden olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Protestocuların, polis araçlarını yaktığı belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olay bölgesine giden İçişleri Bakanı Giorgi Gakhari'nin protestocularla bir araya geleceği belirtildi.

Yaralanan polislerden 8'inin hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre, 12 protestocu ve 15 özel kuvvetler görevlisine sağlık yardım sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Birkiani köyü yerlileri, çevrenin olumsuz etkileneceği iddiasıyla Alazani Nehri'nde yapılacak HES'e karşı çıkıyor.

