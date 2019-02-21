Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27. yıldönümü anıldı

Ermenilerin Yukarı Karabağ’ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında yaptığı katliamda yaşamını yitiren halk, Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinde Borçalı Türklerinin çoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinde gerçekleştirilen tören ile anıldı. Katliamın 27. yılı vesilesi ile hazırlanan anma törenine, Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov, Kvemo Kartli Bölgesinin Vali Yardımcısı Zaur Darğallı, milletvekileri Ruslan Hacıyev, Tamaz Naveriani, Marneuli aktivistleri, gençler, gazeteciler ve aydınlar katıldı. Törende konuşma yapan Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Hocalı trajedisinin kısa tarihine değinerek, “Maalesef Hocalı soykırımının suçluları henüz cezalarını almadılar. Her yıl trajedinin yıldönümünde, Hocalı trajedisinin dünya topluluğuna tanıtılması için dünyanın farklı ülkelerinde farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Cumhurbaşkanımızın kızı Leyla Aliyeva’nın başlattığı ’Hocalıya Adalet’ kampanyasının bu yönde istisnai hizmetleri var” dedi.

“Gürcistan tarafı da bu katliama üzülüyor”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Kvemo-Kartli bölgesinin Vali Yardımcısı Zaur Darğallı, "Uluslararası toplumun bu katliamı uygun şekilde değerlendireceğinden eminim. Çünkü bölgede ve dünyada barış istiyorsak, bu tür cinayetler hatırlanmalıdır ve anılmalıdır. Çocuklara ve kadınlara yönelik yapılan cinayetlerin cevabı verilmeli. Gürcistan tarafı da bu katliama üzülüyor bugünkü tören de bunun bir simgesi” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ruslan Hacıyev ise yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ve Gürcistan’ın %20 toprakları işgal altında şimdiye kadar da işgal altında kalmakta ve bunlara ilişkin beyanatlar dışında hiçbir şey yapılmamakta. Dünya toplumundan beklentilerimiz, gelecekte Gürcistan’ın ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu konularda iki ülkeyi dünya birliği kapsamında birçok ülke destekliyor.Türkiye Cumhuriyeti de ve başta Sayın Recep Tayip Erdoğan, her zaman Gürcistan’ı ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyor. Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanacağına ve halkımızın gelecekte barış içinde yaşayacağını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi açıklamasına göre, 26 Şubat 1992 yılında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği katliam, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Dağlık Karabağ’ın işgalinden buyana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirildi.

