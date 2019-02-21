HABER

Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27. yıldönümü anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:58 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentinde Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Hocalı Katliamı’nın 27.

Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentinde Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Hocalı Katliamı’nın 27. yıldönümüne bağlı anma töreni gerçekleştirildi.

Ermenilerin Yukarı Karabağ’ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında yaptığı katliamda yaşamını yitiren halk, Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinde Borçalı Türklerinin çoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinde gerçekleştirilen tören ile anıldı. Katliamın 27. yılı vesilesi ile hazırlanan anma törenine, Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov, Kvemo Kartli Bölgesinin Vali Yardımcısı Zaur Darğallı, milletvekileri Ruslan Hacıyev, Tamaz Naveriani, Marneuli aktivistleri, gençler, gazeteciler ve aydınlar katıldı. Törende konuşma yapan Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Hocalı trajedisinin kısa tarihine değinerek, “Maalesef Hocalı soykırımının suçluları henüz cezalarını almadılar. Her yıl trajedinin yıldönümünde, Hocalı trajedisinin dünya topluluğuna tanıtılması için dünyanın farklı ülkelerinde farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Cumhurbaşkanımızın kızı Leyla Aliyeva’nın başlattığı ’Hocalıya Adalet’ kampanyasının bu yönde istisnai hizmetleri var” dedi.

“Gürcistan tarafı da bu katliama üzülüyor”
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Kvemo-Kartli bölgesinin Vali Yardımcısı Zaur Darğallı, "Uluslararası toplumun bu katliamı uygun şekilde değerlendireceğinden eminim. Çünkü bölgede ve dünyada barış istiyorsak, bu tür cinayetler hatırlanmalıdır ve anılmalıdır. Çocuklara ve kadınlara yönelik yapılan cinayetlerin cevabı verilmeli. Gürcistan tarafı da bu katliama üzülüyor bugünkü tören de bunun bir simgesi” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ruslan Hacıyev ise yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ve Gürcistan’ın %20 toprakları işgal altında şimdiye kadar da işgal altında kalmakta ve bunlara ilişkin beyanatlar dışında hiçbir şey yapılmamakta. Dünya toplumundan beklentilerimiz, gelecekte Gürcistan’ın ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu konularda iki ülkeyi dünya birliği kapsamında birçok ülke destekliyor.Türkiye Cumhuriyeti de ve başta Sayın Recep Tayip Erdoğan, her zaman Gürcistan’ı ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyor. Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanacağına ve halkımızın gelecekte barış içinde yaşayacağını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi açıklamasına göre, 26 Şubat 1992 yılında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği katliam, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Dağlık Karabağ’ın işgalinden buyana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirildi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
İmamoğlu: Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğizİmamoğlu: Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğiz
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısıEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.