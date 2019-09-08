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Gürcistan’da hükümet güvenoyu aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Gürcistan’da Giorgi Gakharia liderliğinde kurulan hükümet güvenoyu aldı.Gürcistan’da Mamuka Bakhtadze’nin başbakanlıktan istifa etmesinin ardından İktidardaki Gürcü Hayali Partisi yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’yi aday göstermişti.

Gürcistan’da Giorgi Gakharia liderliğinde kurulan hükümet güvenoyu aldı.
Gürcistan’da Mamuka Bakhtadze’nin başbakanlıktan istifa etmesinin ardından İktidardaki Gürcü Hayali Partisi yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’yi aday göstermişti. Bugün Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda, Giorgi Gakharia ve yeni kabinesi güvenoyu aldı. Yeni kabinede Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Vakhtang Gomelauri İçişleri Bakanı, David Zalkaliani Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Irakli Garibaşvili’nin Savunma Bakanı ve eski Savunma Bakanı Levan Izoria’nın ise Güvenlik Konseyi Başkanı olarak atandı.

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