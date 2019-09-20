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Gürcistan’da hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

Gürcistan Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, iktidar partisi Gürcü Rüyası’nı protesto etti.

Gürcistan Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, iktidar partisi Gürcü Rüyası’nı protesto etti. Parlamentoda Rus temsilci ile yaşanan ‘koltuk krizi’ sebebi ile göstericiler temsili olarak iktidara kırmızı kart gösterdi.
Haziran ayında Gürcistan Parlamentosunda Rus temsilci ile yaşanan ‘koltuk krizi’ sonrasında küçük gruplar tarafından düzenlenen protesto gösterilerine bugün bir yenisi daha eklendi. Muhalif grupların parlamento binası önünde gerçekleştirdikleri ‘Utanç’ protestosunda hedef bu kez iktidar partisi Gürcü Rüyası oldu. Parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, “Birlikte ‘bir’e karşı” yazılı pankartlar açarak Gürcistan, ABD ve AB bayrakları taşıdı.
Hükümetin Abhazya ile Güney Osetya konularında da yetersiz adımlar attığını söyleyen göstericiler, özelikle iktidar partisinin lideri Bidzina Ivanishvili’yi hedef gösterip, temsili olarak kırmızı kart gösterdi.
Protestolara katılan muhalif halk hareketi lideri Mamuka Khazaradze, protestoların amacının ‘özgürlük’ vurgusu olduğunu belirterek, “20 Haziran benim için bir kırmızı çizgi oldu. Karşı tarafa geçmek için bir kırmızı çizgiydi benim için. Yeter artık dedim ve artık buradayım” ifadelerini kullandı.
20 Haziran’da Gürcistan Parlamentosu’nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası oturumuna liderlik eden Komünist Parti’den Rus Duma Milletvekili Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov’un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanının makamına oturması ülkede ciddi krizlere yol açmıştı.

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