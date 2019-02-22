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Gürcistan'da iktidar partisinin 3 milletvekili istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 3 milletvekilinin ayrılmasıyla parlamentoda anayasa değişikliği yapmak için yeterli çoğunluğunu yitirdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da 2012 yılından bu yana iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi, 3 milletvekilinin ayrılmasıyla parlamentoda anayasa değişikliği yapmak için yeterli çoğunluğunu kaybetti.

Gürcü Hayali Partisi, meslektaşlarıyla yargı sistemi alanında yaşadıkları görüş farklılığını gerekçe gösteren 3 milletvekilinin partilerinden istifasıyla parlamentodaki çoğunluğunu yitirdi.

Koltuk sayısı 150 olan Gürcistan Parlamentosu'nda anayasa değişiklikleri için 113 oy gerekiyor. Gürcü Hayali Partisi'nin sandalye sayısı, bugün yaşanan gelişmelerin ardından 112'ye düştü.

- Gürcü Hayali Partisi'ndeki anlaşmazlık

Geçen yılın sonunda, "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" konusu, parti içinde bazı milletvekilleri arasında anlaşmazlık yarattı. Partinin önde gelen isimlerinden ve Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Eka Beselia, hazırlanan tasarıda hakimlerin süresiz atanmasına karşı çıkarak, komitedeki görevinden istifa etti.

Beselia, Anayasa Mahkemesine süresiz atanacak olan hakimler arasında geçmişte insanlara karşı haksızlık yapanların bulunduğunu savunarak, aynı konuya ilişkin karşı tasarı üzerinde çalışmaya başladı. Eka Beselia, karşı tasarısının dün parlamentoda oylanmaması nedeniyle partisinden de ayrıldı.

Öte yandan, bugün de Beka Natsvişvili ve Levan Gogiçaişvili partiden istifa etti.

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