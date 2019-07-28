HABER

Gürcistan’da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Gürcistan’da bir kamyonunun 400 metreden uçurama yuvarlanması sonucu, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Gürcistan’ın Tuşeti bölgesinde dağlık bir alanda bir kamyon 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Gürcistan’da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü

Gürcistan’da bir kamyonunun 400 metreden uçurama yuvarlanması sonucu, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gürcistan’ın Tuşeti bölgesinde dağlık bir alanda bir kamyon 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Gürcistan Acil Durumlar Servisinin yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yük kamyonunda 13 kişinin olduğu kaydedilen açıklamada, “İlk bilgilere göre, kaza sırasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edildi” ifadeleri yer aldı.
Kazada yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERArtık bambaşka hayatları varArtık bambaşka hayatları var
Mersin’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralıMersin’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
(Özel) Kediyi önce saçmayla vurdular, sonra işkence ettiler(Özel) Kediyi önce saçmayla vurdular, sonra işkence ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.