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Gürcistan'da Karapapak Türkü Adıgüzelov aşıklık geleneğini yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Marneuli kentinde yaşayan Karapapak Türkü Bavali Adıgüzelov, 30 yıldır Türk saz ve söz kültürünü Gürcistan'da yaşatıyor - Bavali Adıgüzelov: - "Bir Karapapak Türkü gibi babam da aşıklık geleneğini çok sevdiği için biz de bu geleneği yaşatıyoruz ve koruyoruz" - "Saz bizim geçmişimiz ve geleceğimizdir, saz bizim ruhumuzdur" - "Amacım bu güzel kültürün nesilden nesile aktarılmasıdır"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan 60 yaşındaki Karapapak Türkü Bavali Adıgüzelov, şiiri, müziği ve hikaye anlatımını içeren aşıklık geleneği ile Türk sazı çalmayı ve imalat tekniklerini genç nesillere aktarıyor.

Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli'de yaşayan Adıgüzelov, bir yandan Türk sazlarının imalat kültürünü diğer yandan da saz çalmayı gençlere öğretiyor.

Bolnisi ilçesinde 1959 yılında dünyana gelen Adıgüzelov, Karapapak Tükleri'nin Gürcistan'da biriktirdiği saz çalma, saz imalatı, türkü söyleme kültürünün unutulmaması için kendi imkanlarıyla mücadele veriyor.

Yıllardır küçük çalışma atölyesinde bir yandan saz imalatı yapan diğer yandan ise bölgede yaşayan çocuklara saz çalmayı öğreten Adıgüzelov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıklık geleneğine hayatını adayan ataların torunu olduğunu söyledi.

Adıgüzelov, babasının, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, şiiri, müziği ve hikaye anlatımını içeren çok yönlü bir sanat olan aşıklık geleneğini çok sevdiğini ifade ederek, "Yaşadığımız bölgedeki değerli sanat üstatlarımız, babam, amcalarım ve diğer ustaların hepsi, benim beşiğimin başında saz çalarmış." dedi.

Ailesinin aşıklık geleneğine büyük önem verdiğini ve kendisinin de bundan etkilendiğini kaydeden Adıgüzelov, "Bir Karapapak Türkü gibi babam da aşıklık geleneğini çok sevdiği için biz de bu geleneği yaşatıyoruz ve koruyoruz." diye konuştu.

Adıgüzelov, gençliğinde zurna çaldığını, askerlik görevi bitikten sonra eve döndüğünde saz çaldığını ve imalatı ile ilgilendiğini belirtti.

Zamanla aşıklık geleneğine ilgisinin artmaya başladığını kaydeden Adıgüzelov, "Bu işi o kadar sevdim ki o günden (1980'den) beri hem saz imalatını yapıyorum hem çalıyorum ve Karapapak Türkleri'nin bize bıraktığı mirası yaşatıyorum. Burada yaşayan çocukları saz kültürüne alıştırıyorum çünkü saz bizim geçmişimiz ve geleceğimizdir, saz bizim ruhumuzdur, saz ruhumuzu besliyor." ifadelerini kullandı.

Adıgüzelov, yıllardır ilgisi olan herkese saz çalmayı ve saz imalatını yapmayı öğrettiğini söyledi.

Karapapak Türklerinin kültürünün bir parçası olan saz çalma geleneğini sürdürmeye çalıştığını ifade eden Adıgüzelov, "Amacım bu güzel kültürün nesilden nesile aktarılmasıdır. Bazı saz çalan ve aşıklık geleneğinin ustaları çeşitli ülkelere gitti. Bugün Gürcistan'da bu işi tek başıma geliştirmeye çalışıyorum ve isterim ki bu sanat, bu kültür hep yaşasın." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
saz ve söz ustası

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