Gürcistan'da Kurban Bayramı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Bayram namazına başta Türkler, Gürcüler ve Azerbaycanlılar olmak üzere birçok Müslüman topluluk katıldı.

Kalabalık nedeniyle camide yer bulamayan birçok Müslüman, namazlarını caminin avlusu ve yere serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, İslam aleminin bayramını kutlayarak barış dileğinde bulundu.

Aliyev, Müslümanları merhametli olmaya ve imkan sahibi herkesi kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya, herkese sevgiyle yaklaşmaya çağırdı.

Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tiflis Cuma Camisi olarak bütün dünyaya barış, birlik ve beraberlik dilerim." dedi.

Bu arada, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze'nin, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman vatandaşlarla bayramlaşması bekleniyor.

