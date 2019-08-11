HABER

Gürcistan’da Kurban Bayramı eda edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yerel sakinler ve ülkede bulunan yabancı Müslümanlar Bayramı namazını Tiflis Cuma Mescidi’nde büyük kalabalıkla kıldı.Yerel saatle 06:50’de azanın okunmasıyla başlayan Kurban Bayramı namazına yerel sakinler, Türkler, Gürcüler, Araplar ve birçok Müslüman topluluğu katıldı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yerel sakinler ve ülkede bulunan yabancı Müslümanlar Bayramı namazını Tiflis Cuma Mescidi’nde büyük kalabalıkla kıldı.
Yerel saatle 06:50’de azanın okunmasıyla başlayan Kurban Bayramı namazına yerel sakinler, Türkler, Gürcüler, Araplar ve birçok Müslüman topluluğu katıldı. Tiflis Cuma Mescidi’nde bayram namazında büyük kalabalık nedeniyle camide yer bulamayan Müslümanlar, namazlarını caminin etrafında açılan seccadelerin üzerinde kılmak mecburiyetinde kaldılar. Kurban bayramı namazını kıldıran Gürcistan Müslümanlar İdaresinin Doğu Gürcistan müftüsü Yasin Aliyev namazın ardından Kurban Bayramına ilişkin yaptığı konuşmada, Gürcistan’da ve tüm dünyada yaşayan Müslümanları Kurban bayramı münasebetiyle tebrik etti. Kurban bayramında Müslümanları merhametli ve şevkatli olmaya çağıran Aliyev, imkan sahibi herkesi bu güzel bayramda Kurban kesmeye davet etti.
Kurban Bayramı namazının ardından açıklama yapan müftü Yasin Aliyev, Kurban Bayramı münasebeti ile bütün dünya Müslümanlarını tebrik ettiğini ifade ederek, bugün Tiflis’te Kurban Bayramı büyük coşkuyla kutluyoruz” dedi. Aliyev, “Biz Gürcistan Müslümanlar İdaresi olarak Kurban bayramına özel olarak hazırlıklar yaptık. Hazırlıklarımızın başlıca amacı, ülkemizdeki imkanı olmayan Müslümanlara bu bayramda kurban eti sağlamak ve çok şükür buna nail olduk. Bugün on bilerce kişiye kurban eti dağıtacağız” şeklinde konuştu.
“Kurban Bayramında Türkiye’nin yardımıyla ülkemizdeki Müslümanlara kurban eti sağlayacağız” diyen Aliyev, “Özellikle Türkiye Diyanet Başkanlığına ve Kızılay’a teşekkür ederim. Kurban bayramında bize yardım ettikleri için. Her iki kurumdan gelen Kurbanlar kesilerek ülkemizdeki fakir ailelere dağıtılacak” ifadelerini kullandı
Türkiye’den Kurban bayramı münasebetiyle toplamda 215 büyük baş hayvan Gürcistan’a hediye olarak geldiğini ifade eden Aliyev, “Türkiye’den 215 büyükbaş kurbanlık Gürcistan’daki Müslümanlara bayram hediyesi olarak geldi. Bunlardan 200’ü Diyanet Başkanlığı tarafından diğer 15’i ise Kızılay’dan. Bundan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi.
Tiflis Mesciti’nde Kurban Bayramı namazına katılan Türkiye vatandaşı Suat Ayvaz ise, Türkiye’nin Kayseri kentinden geldiğini söyledi. Ayvaz, “Vatanımızdan uzaktayız ama burada olub bu coşkuyu yaşamak her ulustan insanların olması benim için çok gurur verici bir şey. Allah’a hamd ve şükür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kurban Bayramı vesilesiyle Tiflis Mesciti’ne Gürcistan Başbakanı ve diğer yetkililerin gelip Müslümanlarla bayramlaşması bekleniyor.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Başkan Yavaş’tan Başkentlilere ulaşım müjdesiBaşkan Yavaş’tan Başkentlilere ulaşım müjdesi
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Yangın 100 hektarlık alanda etkili oldu"Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Yangın 100 hektarlık alanda etkili oldu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'ta yangın! 4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı

Korkutan yangın! Otların tutuşmasıyla başladı...

Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.