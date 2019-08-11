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Gürcistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 07:40 | Son Güncelleme

Başkent Tiflis'in Eski Tiflis Mahallesi'nde bulunan Tiflis Cuma Camisi'ne gelen Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kıldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazlarını başkent Tiflis'teki çift mihraplı olarak da bilinen Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Tiflis'te yaşayan, Gürcistan'a turist olarak gelen veya burada farklı nedenler ile bulunan çeşitli ülkelerden Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Kurban Bayram namazını kılmaya gelen Müslümanlar bayram kalabalığından dolayı camide yer bulamayınca namazlarını caminin iç avlusunda ve caminin karşısındaki cadde üzerinde kıldı.

Başta Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere çeşitli ülkelerden Müslümanların yer aldığı Tiflis Cuma Camisi'nde Kurban Bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı.

Bayram konulu vaazın ardından konuşan Aliyev, tüm Müslümanların bayramını kutlayarak dünyada barışın sürdürülmesi için dua ettiklerini ifade etti.

Müslümanları bayram gününde kurban kesmeye, birbirleri ile sevgi ve bayram sevincini paylaşmaya çağıran Aliyev, "Allahsız bir ömür, Kur'ansız bir hayat, İslamsız bir yaşayış, Peygambersiz bir yolun sonu perişanlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze'nin bugün Tiflis Cuma Camisi'ne gelerek Müslüman vatandaşların bayram kutlaması bekleniyor.

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