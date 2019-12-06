Gürcistan'da muhalefet, seçim sistemini değiştirme taleplerinde ısrarcı

KUTAİSİ (AA) - Gürcistan'da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen muhalefet partileri, Kutaisi kentinde protesto düzenledi.

Başkent Tiflis'e 230 kilometre mesafedeki ülkenin ikinci büyük kenti Kutaisi'de protestocular, Davit Agmaşenebeli Caddesi'nde yürüdü.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Valilik binasının önünde toplanan eylemciler, ülkede genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması isteklerini yineledi.

Çeşitli muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteride konuşan muhalefet liderleri, taleplerin yerine getirilmemesi durumunda tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini bildirdi.

Diğer yandan göstericilerle hükümet yanlıları arasında arbede yaşandı.

- Polis, göstericilere Tiflis'te iki kez müdahale etmişti

İktidardaki Gürcü Hayali partisini protesto etmek amacıyla 25 Kasım'da parlamento binasının girişlerini kapatan göstericiler, 26 Kasım sabaha karşı güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılmıştı.