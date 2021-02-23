Gürcistan’da muhalefet sokağa indi

Gürcistan’da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa indi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Ofisine, sabah saatlerinde polis tarafından baskın yapılmış, BUH Genel Başkanı Nika Melia tutuklanmıştı. Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa indi. Başkentteki Hükümet Binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Melia’nın tutuklanmasını protesto ederek, muhalefetin mücadeleye devam etme kararı aldığını belirtti. Portestoya, BUH, Avrupa Gürcistan, Lelo ve İşçi partilerinin liderleri ve destekçileri katıldı.

Muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava yaptığı açıklamada, “Planımız mücadele etmek. Bağımsızlık ve özgürlük için savaşmak. Gürcülerin bugün karşı karşıya kaldığı şey aslında diktatörlüğe doğru bir adım” dedi. BUH lideri Khatia Dekanoidze ise yaptığı açıklamada, hükümetin BUH ofisini basarak Melia’yı tutuklamasının müzakere sürecini çok daha karmaşık hale getirdiğini ve bu siyasi krizden çıkmanın çok zor olacağını belirtti. Göstericiler, ilerleyen saatlerde Hükümet Binası’ndan Rustaveli Caddesi’nde bulunan parlamento binasına yürüyerek, bina önüne çadır kurdu. Muhalefet, 26 Şubat Cuma günü ise Tiflis Filarmoni Salonu’ndan başlayacak olan geniş çaplı bir protesto yürüyüşü yapılacağını duyurdu.