Gürcistan’da muhalefetin protestoları devam ediyor

Gürcistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor.

Gürcistan’da 31 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor. Göstericiler, muhalefet temsilcileri ve iktidar partisi arasında devam eden görüşmelere rağmen başkent Tiflis’te bulunan parlamento binası önünde bir araya geldi. Muhalefet ve iktidar arasındaki görüşmelerin ikinci turu, göstericilerin parlamento binası önünde toplanmasından birkaç saat önce sona ermişti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan muhalefet temsilcileri, katılımcıların toplantının detayları hakkında konuşmamayı kabul ettiklerini belirterek, bu zor süreçte önemli bir ilerleme kaydedilmediğinin altını çizdiler.

Taraflar, görüşmeler ile Gürcistan’daki siyasi çıkmaza çözüm bulmayı amaçlarken, muhalefet partileri parlamento seçimlerinin tekrarlanmasını talep ediyor. Mitingdeki muhalefet liderleri, muhalefetin oybirliğiyle aldığı meclis görevlerini yerine getirmeme kararını ise memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Gürcü partisinden Gigi Ugulava yaptığı konuşmada, “Eğer insanlar birlik olduysa savaşmak her zaman anlamlıdır. Muhalefetin birlik olmuş halde bu savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Birleşik Ulusal Hareket’ten Nikanor Melia yaptığı açıklamada, "Talebimiz yeni bir seçim ve Gürcistan seçim komisyonunda sivil toplum temsilcileri gibi güvenilir kişiler bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Muhalefet temsilcileri, erken seçim yapılana kadar sokak mitinglerine devam edeceklerini vurguladı.

Gürcistan’da adayların yüzde 50 barajını aşamadığı toplam 30 seçim bölgesinin 17’sinde ikinci tur parlamento seçimleri yapılacak. Muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, seçimlerin tekrarlanmasını, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Zhvania’nın görevden alınmasını ve seçim yönetiminin yeniden düzenlenmesini talep ederek ikinci tura katılmayı reddediyor.

Ancak iktidar partisi olan Gürcü Rüyası, muhalefeti seçim sonuçlarını kabul etmeye ve parlamento görevlerini üstlenmeye çağırarak, seçimlerin "tamamıyla demokratik standartlara uygun" şekilde yapıldığını iddia ediyor.

Dokuz parti, 31 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinde 150 sandalyesi bulunan parlamentoda seçilmek için gereken yüzde 1 barajını aşarak 120 sandalyenin sahibi oldu.

