HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gürcistan’da muhalefetin protestoları devam ediyor

Gürcistan’da muhalefetin protestoları devam ediyor

14.11.2020 18:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor.Gürcistan’da 31 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor.

Gürcistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor.
Gürcistan’da 31 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından muhalefet partileri ve destekçilerinin protestoları devam ediyor. Göstericiler, muhalefet temsilcileri ve iktidar partisi arasında devam eden görüşmelere rağmen başkent Tiflis’te bulunan parlamento binası önünde bir araya geldi. Muhalefet ve iktidar arasındaki görüşmelerin ikinci turu, göstericilerin parlamento binası önünde toplanmasından birkaç saat önce sona ermişti.
Görüşmenin ardından açıklama yapan muhalefet temsilcileri, katılımcıların toplantının detayları hakkında konuşmamayı kabul ettiklerini belirterek, bu zor süreçte önemli bir ilerleme kaydedilmediğinin altını çizdiler.
Taraflar, görüşmeler ile Gürcistan’daki siyasi çıkmaza çözüm bulmayı amaçlarken, muhalefet partileri parlamento seçimlerinin tekrarlanmasını talep ediyor. Mitingdeki muhalefet liderleri, muhalefetin oybirliğiyle aldığı meclis görevlerini yerine getirmeme kararını ise memnuniyetle karşıladı.
Avrupa Gürcü partisinden Gigi Ugulava yaptığı konuşmada, “Eğer insanlar birlik olduysa savaşmak her zaman anlamlıdır. Muhalefetin birlik olmuş halde bu savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.
Birleşik Ulusal Hareket’ten Nikanor Melia yaptığı açıklamada, "Talebimiz yeni bir seçim ve Gürcistan seçim komisyonunda sivil toplum temsilcileri gibi güvenilir kişiler bulunmalı" ifadelerini kullandı.
Muhalefet temsilcileri, erken seçim yapılana kadar sokak mitinglerine devam edeceklerini vurguladı.
Gürcistan’da adayların yüzde 50 barajını aşamadığı toplam 30 seçim bölgesinin 17’sinde ikinci tur parlamento seçimleri yapılacak. Muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, seçimlerin tekrarlanmasını, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Zhvania’nın görevden alınmasını ve seçim yönetiminin yeniden düzenlenmesini talep ederek ikinci tura katılmayı reddediyor.
Ancak iktidar partisi olan Gürcü Rüyası, muhalefeti seçim sonuçlarını kabul etmeye ve parlamento görevlerini üstlenmeye çağırarak, seçimlerin "tamamıyla demokratik standartlara uygun" şekilde yapıldığını iddia ediyor.
Dokuz parti, 31 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinde 150 sandalyesi bulunan parlamentoda seçilmek için gereken yüzde 1 barajını aşarak 120 sandalyenin sahibi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
Gözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenlerGözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenler
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Denizli’de koronavirüsü yenen hamile kadın, zatürreye yenildi

Acı olay! Koronavirüsü yenen hamile kadın, zatürreye yenildi

CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga yoğun bakıma kaldırıldı

CHP Kula İlçe Başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Son dakika! İzmir depreminde can kaybı 116'ya yükseldi

İzmir depreminde can kaybı yükseldi!

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı mı?

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı

Ankara'da yine sağlık çalışanlarına saldırı!

Görenler şaşkına döndü! Bostanlı'da deniz, 'deniz marulu' ile kaplandı

İzmir'de şaşkına çeviren görüntü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.