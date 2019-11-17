Gürcistan'da muhalefetten "erken seçim" çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni protesto etmek üzere sokaklara çıktı.

Tiflis'teki parlamento binasının karşısında toplanan göstericiler, hükümete tepki gösterdi.

Göstericiler, hükümetin bir kez daha halka verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü.

Eyleme katılan muhalefet partilerinin liderleri de parlamentonun çalışmalarını boykot etti.

Muhalif liderler, yaptıkları açıklamada, bugünden itibaren parlamentonun çalışmasını engellemek için hem parlamento binasını kuşatmaya başladıklarını hem de parlamento karşısında çadırlar kurduklarını söyledi.

Erken seçim yapılmasını talep eden eylemciler, söz konusu seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını istedi.

Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılması yönünde söz verdiğini ancak 14 Kasım'da sözünü tutmayarak halka ihanet ettiğini savundu.