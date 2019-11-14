Gürcistan'da muhalefetten "geçici hükümet ve erken seçim" çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin birçok milletvekilinin, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasını desteklememesi, iktidar çoğunluğundan 8 milletvekilinin partisinden ayrılmasına sebep oldu.

Başkent Tiflis'teki Parlamento Binasında, 2020'den itibaren ülkede genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin oylama yapıldı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekilleri, birkaç ay önce Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı protestoların sonucu hükümetin kabul ettiği seçim siteminde değişiklik kararına yeterince oy vermeyince, 8 milletvekili partiden ayrılmaya karar verdi.

Parlamentonun verdiği karara tepki gösteren bazı muhalefet partilerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşların (STK) liderleri, parlamento binasının karşısında toplanarak, hükümeti halka verdiği sözünü tutmamakla suçladı.

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Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiğini, bugün ise böyle bir kararın çıkmasının halka ihanet etmesi anlamına geldiğini savundu.