Gürcistan'da parlamentoya girmeye çalışan göstericilerle polis çatıştı

Çıkan olaylarda 50'ye yakın gösterici ile 38 polis yaralandı.Gürcistan'da, Rus parlamenter heyetinin başkent Tiflis'teki parlamentoda temaslarda bulunmasına tepki gösteren Rusya karşıtı Gürcüler ile polis arasında çatışma çıktı. Polis, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışan muhaliflere ve göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 50'ye yakın gösterici ile en az 38 polisin yaralandığı belirtildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gece geç vakitlere kadar süren gösterilerde Rusya aleyhine sloganlar atan göstericiler, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze'nin istifasını istedi.

Gürcistan basını olayların 26'ıncı Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Duma milletvekili Sergey Gavrilov'un başkanlık etmesi nedeniyle çıktığını yazdı. Haberlerde, Gavrilov'un meclisteki oturumu yönetmesi üzerine muhalefetin halkı protesto için parlamentoya çağırdığı belirtiliyor. Gürcistan muhalefeti Rusya'nın yeniden Gürcistan üzerinde hakimiyet kurmasından endişe ediyor.