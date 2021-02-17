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Gürcistan’da piyasaya sahte dolar süren Türk vatandaşı gözaltında

17.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Gürcistan’da piyasaya sahte dolar süren Türk vatandaşı gözaltında

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, Türkiye vatandaşı bir kişinin piyasaya 100 dolarlık 200 adet sahte banknot sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen bir Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, Türkiye vatandaşı bir kişinin piyasaya 100 dolarlık 200 adet sahte banknot sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen bir Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma, bu yılın Ocak ayında sanığın kaçak gelir elde etmek için 200 adet sahte 100 dolar hazırladığını ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında toplam 20 bin sahte ABD dolarına el konuldu" İfadelerine yer verildi. Bakanlık tarafından ismi açıklanmayan Türk vatandaşı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Gürcistan Ceza Kanunu’nun 212. maddesinin 2. bölümü çerçevesinde yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan Türkiye vatandaşı 7 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

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