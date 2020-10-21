Gürcistan’da rehine krizi

Gürcistan’da silahlı bir kişi, bir bankadaki müşteri ve çalışanları rehin aldı.

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia’nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin aldı. Olayın duyulmasının ardından banka şubesinin çevresi, güvenlik güçlerince sarıldı.

Rehine kriziyle ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Girogi Gakharia, "Kolluk kuvvetlerinin operasyonu etkili ve en önemlisi barışçıl bir şekilde yürütmek için her türlü çabayı göstereceğinden eminim" dedi.



