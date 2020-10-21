HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gürcistan’da rehine krizi

Gürcistan’da rehine krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Gürcistan’da silahlı bir kişi, bir bankadaki müşteri ve çalışanları rehin aldı.Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia’nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin aldı.

Gürcistan’da rehine krizi

Gürcistan’da silahlı bir kişi, bir bankadaki müşteri ve çalışanları rehin aldı.
Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia’nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin aldı. Olayın duyulmasının ardından banka şubesinin çevresi, güvenlik güçlerince sarıldı.
Rehine kriziyle ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Girogi Gakharia, "Kolluk kuvvetlerinin operasyonu etkili ve en önemlisi barışçıl bir şekilde yürütmek için her türlü çabayı göstereceğinden eminim" dedi.

Gürcistan’da rehine krizi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim ettiTemizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi
En Çok Okunan Haberler
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Tesisin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atmış!
Yeni doğan bebeğini çöpe atmış! Öldüğünü fark edince...
Temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
Temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
İstanbul'da düğün konvoyu tepkisi! Hastaneye yetişmeye çalışan sürücü isyan etti
Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar! Böyle isyan etti
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek? Reuters'ten flaş iddia
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı
Eski HDP'li vekilin oğlu sağ olarak yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.