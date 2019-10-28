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Gürcistan'da "Saakaşvili'nin" fotoğrafıyla siber saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:35 | Son Güncelleme

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fotoğrafını içeren bir virüs, Gürcistan'da bazı basın kuruluşlarının çalışmalarını engelledi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesi dahil bazı basın kuruluşu ve şirketlerin internet sitelerine siber saldırı gerçekleşti.

Adına tutuklama kararı çıkarıldığı için yıllardır ülkesine dönemeyen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin bir fotoğrafını içeren virüsle Gürcistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi, çeşitli televizyon kanalları, radyo ve diğer sitelerde siber saldırı gerçekleştirildi.

Özelikle televizyon kanallarının çalışmalarını geçici olarak engelleyen siber saldırı hakkında Gürcistan İçişleri Bakanlığınca soruşturtma başlatıldı.

Gürcü basınındaki haberlerde, üzerinde "Ben Döneceğim" yazısıyla Saakaşvili'nin bir fotoğrafının yer aldığı siber saldırının sonucu, 2 bine yakın resmi internet sitesinin geçici olarak olumsuz etkilendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Saakaşvili siber saldırı

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