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Gürcistan’da silahlı saldırgan 3 rehineyle bankadan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 00:11 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde Bank of Georgia’nın şubesine baskın gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi rehin alan silahlı saldırganın 3 rehine ile birlikte bankadan ayrıldığı belirtildi.Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir saldırgan, Bank of Georgia’nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin almış, rehine krizinin ardından banka şubesinin çevresi güvenlik güçlerince sarılmıştı.

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde Bank of Georgia’nın şubesine baskın gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi rehin alan silahlı saldırganın 3 rehine ile birlikte bankadan ayrıldığı belirtildi.

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir saldırgan, Bank of Georgia’nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin almış, rehine krizinin ardından banka şubesinin çevresi güvenlik güçlerince sarılmıştı. Bir süre sonra bazı rehineler bankanın üst katından kaçarak kurtulmayı başarırken, yürütülen görüşmeler sonucu 2 rehine de serbest bırakılmıştı. Gürcistan medyası, bölge polisi Avto Galdava’nın saldırganla anlaştığını, saldırgana bir miktar para verildiğini belirterek saldırganın el bombasıyla birlikte 3 rehine ile bankadan çıktığını, helikopterin bulunduğu bir araziye geçtiğini yazdı. Anlaşma üzere rehinelerle birlikte polis Galdava’nın da saldırganla birlikte olduğu aktarıldı.

Yerel medya, saldırganın bankadan uzaklaşarak helikopterin olduğu bir araziye gittiğini, bankadaki diğer rehinelerin ise serbest bırakıldığını aktardı. Olaya ilişkin yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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