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Gürcistan'da Tiflis Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

Gürcistan'da Tiflis Festivali

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geleneksel "Tiflis Festivali" başladı.

Şehir merkezindeki Orbeliani Meydanı'nda düzenlenen festivali, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ile Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze ziyaret etti.

İki gün sürecek festivalde, dans gösterileri ve konserlerin yanı sıra kültürel etkinlikler yapılıyor.

Festivalde, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tiflis Ofisi ile Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle Türk kültürü ve mutfağını tanıtan bir stant kuruldu.

Standı ziyaret eden çocuklarla ebru çalışması yapıldı, konuklara Türkiye ve Gürcistan bayrakları verildi. Türk yemeklerinin ikram edildiği, ülkenin tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı standa ilgi yoğun oldu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da festivale katılarak ziyaretçilerle sohbet etti.

Büyükelçi Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara ve İstanbul, Tiflis'in kardeş kentleridir." dedi. Yazgan, "Biz de bugün Tiflis'in bir parçası olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Tiflis Festivali, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 1979'dan bu yana her yıl düzenleniyor.

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Gürcistan'da geleneksel Tiflis festivalı başladı

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