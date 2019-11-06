HABER

Gürcistan'da "Türkiye Haftası" etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

Gürcistan'da "Türkiye Haftası" etkinlikleri başladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Türkiye Haftası" etkinlikleri "Göbeklitepe" konferansı ve fotoğraf sergisi ile başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan Milli Müzesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Celal Uludağ ve çok sayda davetli katıldı.

Lortkipanidze, konferansta yaptığı konuşmada, milli müze olarak Türkiye ile uzun yıllardır işbirliği yaptıklarını ifade etti. Tiflis'te böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinin bu ilişkileri daha yüksek seviyeye getireceğini kaydeden Lortkipanidze, Göbeklitepe'nin dünya için çok önemli bir miras olduğunu dile getirdi.

Müsteşar Sevim ise Yunus Emre Enstitüsünün çeşitli ülkelerde etkinlikler düzenleyerek, Göbeklitepe'yi tanıttığını vurgulayarak, "Göbeklitepe çok önemli bir kültürel mirasımız." dedi.

Uludağ ise Göbeklitepe hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Göbeklitepe şimdiye kadar bilimsel araştırmalara göre bulunan en eski tapınaklarda biri." diye konuştu.

Konferansın ardından Göbeklitepe ile ilgili fotoğraf sergisi gezildi.

Etkinlik 9 Kasım'a kadar devam edecek.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Pamukkale ayvası dünya pazarındaPamukkale ayvası dünya pazarında
İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltıİskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türkiye Haftası" etkinlik göbeklitepe Gürcistan

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.