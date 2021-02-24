Gürcistan’da tutuklu ana muhalefet partisinin başkanına destek konvoyu

Gürcistan’da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri Melia’nın tutuklu bulunduğu cezaevine konvoy düzenleyerek, Melia’ya destek verdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Ofisine, dün polis tarafından baskın yapılmış, BUH Genel Başkanı Nika Melia tutuklanmıştı. Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa inmişti. Muhalefet, bugün de protestolarına devam ederek, Tiflis Cumhuriyet Meydanı’ndan Melia’nın tutuklu bulunduğu Rustavi cezaevine konvoy düzenledi. Göstericiler, cezaevine araçlarından Gürcistan bayrakları sallayarak giderken, Melia’ya desteklerini gösterdi.

Muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava yaptığı açıklamada, Melia’nın tutuklu bulunduğu Rustavi’deki 12. Ceza İnfaz Kurumuna gideceklerini belirterek, “Bu durumu protesto etmek istiyoruz, şimdi parmaklıklar ardında olan arkadaşımıza ‘merhaba’ demek istiyoruz. Ayrıca pes etmeyeceğimizi göstermek için çok sayıda etkinlik planlıyoruz” dedi.

Muhalefet, bir sonraki protestoyu ise 26 Şubat’ta Tiflis’te düzenlemeyi planlarken, protestolar ile Melia da dahil olmak üzere tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve erken parlamento seçimleri yapılmasını talep ediyor.

