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  4. Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu

Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 milyon dolar değerinde uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığının Merkezi Kriminal Polisi Daire Başkanı Mamuka Çelidze, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Tiflis, Kutaisi ve Batum kentlerinde yasa dışı yollarla uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon Gürcü Larisi (yaklaşık 2 milyon dolar) değerinde uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda 21 kilogram toz, 10 litre de sıvı Alpha-PVP uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söyleyen Çelidze, 6 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

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Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu

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