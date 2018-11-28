HABER

Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:54 | Son Güncelleme

Hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvli'nin seçimi önde götürdüğü belirtiliyor - Zurabişvili: "Gürcü halkının bu prensip kararının doğrulanması için elbette resmi sonuçlarını bekleyeceğiz" - Eski Cumhurbaşkanı Grigol Vaşadze'nin aday olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu Mihail Saakaşvili, halka sivil itaatsizlik çağrısında bulundu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili'nin seçimi önde götürdüğü öngörülüyor.

Ülkedeki en büyük televizyon kanallarından Rustavi 2 ile İmedi TV'nin sandıkların kapanmasının ardından yayınladığı anketlerden, Zurabişvli'nin yüzde 55 ile 58 arasında oy alarak seçimi önde götürdüğü tahmin edildi.

Kanallarda anketlerin açıklanması ardından Zurabişvili'nin taraftarları başkent Tiflis'in sokaklarında kutlamalara başladı. Zurabişvili'yi destekleyen iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Genel Merkezinin bulunduğu bölgede zafer konseri düzenlendi.

Zurabişvili ise anketlerden çıkan sonuçlarını değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında "İlk olarak herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün ülkede prensip bir karar verildi." dedi. Zurabişvili, seçimlerin ülkenin geleceği için son derece büyük önem taşıdığını kaydetti.

Zurabişvili, Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından çıkacak resmi sonuçları bekleyeceklerini dile getirerek, "Gürcü halkının bu prensip kararının doğrulanması için elbette resmi sonuçlarını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonundan alınan bilgiye göre, kayıtlı 3 milyon 528 bin 658 seçmenden bir milyon 975 bin 845'i sandık başına gitti.

Öte yandan, Komisyon, ilk resmi sonuçlarını yerel saat 02.00'de açıklayacağını bildirdi.

- Saakaşvili'den "sivil itaatsizlik" çağrısı

Anket sonuçları yayınlandıktan sonra bir televizyon kanalında seçimlerle ilgili açıklama yapan eski Cumhurbaşkanı Grigol Vaşadze'nin aday olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, halkı seçim sonuçlarını kabul etmemeye çağırdı.

Vatandaşlarına yönelik sivil itaatsizlik çağrısında bulunan Saakaşvili, yarından itibaren halkın protestoları başlatması gerektiğini ifade etti.

PARTNERKraliyet'te Meghan krizi!Kraliyet'te Meghan krizi!
Büyük ikramiye ikiye bölündü!Büyük ikramiye ikiye bölündü!
Sultangazi'de evleri su bastıSultangazi'de evleri su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi Mihail Saakaşvili'den protesto çağrısı Salome Zurabişvili seçimi önde götürüyör

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar başladı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Bomba iddia: Berat Albayrak'ı aşamıyoruz!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki göçükten bir acı haber daha!

Gebze'deki göçükten bir acı haber daha!

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanına silahlı saldırı

Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.