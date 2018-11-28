Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi

Zurabişvili, Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından çıkacak resmi sonuçları bekleyeceklerini dile getirerek, "Gürcü halkının bu prensip kararının doğrulanması için elbette resmi sonuçlarını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Zurabişvili ise anketlerden çıkan sonuçlarını değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında "İlk olarak herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün ülkede prensip bir karar verildi." dedi. Zurabişvili, seçimlerin ülkenin geleceği için son derece büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ülkedeki en büyük televizyon kanallarından Rustavi 2 ile İmedi TV'nin sandıkların kapanmasının ardından yayınladığı anketlerden, Zurabişvli'nin yüzde 55 ile 58 arasında oy alarak seçimi önde götürdüğü tahmin edildi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonundan alınan bilgiye göre, kayıtlı 3 milyon 528 bin 658 seçmenden bir milyon 975 bin 845'i sandık başına gitti.

Öte yandan, Komisyon, ilk resmi sonuçlarını yerel saat 02.00'de açıklayacağını bildirdi.

- Saakaşvili'den "sivil itaatsizlik" çağrısı

Anket sonuçları yayınlandıktan sonra bir televizyon kanalında seçimlerle ilgili açıklama yapan eski Cumhurbaşkanı Grigol Vaşadze'nin aday olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, halkı seçim sonuçlarını kabul etmemeye çağırdı.

Vatandaşlarına yönelik sivil itaatsizlik çağrısında bulunan Saakaşvili, yarından itibaren halkın protestoları başlatması gerektiğini ifade etti.

