Gürcistan'daki HES protestosu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) karşı protesto gösterisinde yaralananların sayısı, 55'e yükseldi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akhmeta ilçesine bağlı Birkiani köyünden geçen Alazani Nehri'nin üzerine yapılması düşünülen HES nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde, bölge sakinleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 55 kişi yaralandı.

Açıklamada, "38 polis, 17 sivil vatandaş olmak üzere, toplam 55 kişiye tıbbi yardım sağlandı. 23 polis Telavi kentindeki hastanede kalıyor." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Khadori-3" isimli HES inşaatı için bölgeye gelen şirket yetkililerinin önünü kesmişti. Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel kuvvetler ile protestocular arasında arbede çıkmıştı.

Dün akşam saatlerinde Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın olay yerine giderek bölge sakinleriyle yaptığı toplantının ardından ortalık sakinleşmiş, özel kuvvetler birlikleri bölgeden ayrılmıştı.

Yapılan ilk açıklamada, çıkan arbedede 15'i polis, 12'si köy sakinlerinden olmak üzere toplam 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birkiani köyü sakinleri, çevrenin duyarlılığı nedeniyle Alazani Nehri'ne yapılacak HES'e karşı çıkıyor.

