Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günkü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor.

Tiflis'in Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento binası karşısında akşam bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin protestocuların talep ettiği gibi 2020'de düzenlenecek genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar vermesinin yeterli olmadığını, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini bir kez daha yineledi.

Tiflis'te 21 Haziran'da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından İçişleri Bakanını sorumlu tutan gruptakiler, bakanın istifa etmesi ve gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini tekrar etti.

Parlamentonun çevresinde (TSİ) 24.00'de insan zinciri oluşturan gruptakiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı.