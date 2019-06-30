Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus milletvekilinin başkanlık etmesine tepki olarak başlayan protesto gösterileri, binlerce kişinin katıldığı "Özgürlük Yürüyüşü" ile devam etti.

Şota Rustaveli Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifa etmesi talebiyle Özgürlük Meydanı'na kadar "Özgürlük Yürüyüşü" yaptı.

Protestocular daha sonra parlemento binasının karşısına geçerek Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları Gakharia'nın istifası yönündeki taleplerini yineledi.

Göstericiler bugün akşam saatlerinde toplanmak üzere dağıldı.

- Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'da Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.