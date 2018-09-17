Gürcistan'daki TMV okullarında yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yazgan, "Burası Türk toplumun dayanışma sergilediği bir yer, bu dayanışmayı aynı zamanda ülkeye, Gürcistan ve Türkiye'ye, çıkarlarımıza karşı çalışmaları yürüten herkese karşı sergilediğimiz dayanışmanın bir merkezidir." ifadelerini kullandı.

TMV Tiflis Okulları'nın Türk-Gürcü ortak iş birliğiyle iki ülkenin ortak kültürel yaşamanın bir kaynağı olduğunu belirten Yazgan, Türk devleti olarak okul yönetimine her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Büyükelçi Yazgan, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan okullarda yeni eğitim öğretim yılının açılışı için düzenlenen törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TMV yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer davetliler katıldı. Törene katılanlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat da yeni eğitim-öğretim yılı için gece gündüz çalışarak ciddi hazırlık yaptıklarını söyledi.

Canpolat, "Eğitim kadromuza yeni Gürcü ve Türk öğretmen arkadaşlar aldık. Eminim ki Türkiye ve Gürcistan'ın eğitim kadrosunun bir araya gelerek okulumuza ciddi anlamda bir güç katacaktır." dedi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah da "Bize emanet edilen çocukları, kendi evlatlarımız gibi görüp onları geleceğe hazırlarken ait oldukları ülkenin değerlerine bağlı olmalarını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, TMV Asya Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, TMV Asya Pasifik Masası Uzman Yardımcısı Nurettin Erdoğan,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Nejla Demirdağ ile Türk Hava Yolları (THY) Gürcistan Müdürü Serafettin Ekici, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofis Başkanı Mustafa Özgür Yücel, Türk ve Gürcü İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Celal Sancar katıldı.

