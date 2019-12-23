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Gürcistan'daki Türkiye Maarif Okulu yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

TMV'nin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2 yıl önce açtığı Tiflis Okulları, lisans almasının ardından 6 bin metrekarelik yeni binaya taşındı - Bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, zengin kütüphanesi ve geniş yemekhanesi olan yeni okul binasının içinde ve dışında geniş bir spor kompleksi bulunuyor - Gürcü dili ve müfredatında eğitim yapan okulda Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 yabancı dil okutuluyor

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2 yıl önce açtığı Tiflis Okulları, lisans almasının ardından Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları adını alırken, 6 bin metrekare büyüklüğünde yeni binasına taşındı.

TMV'nin Tiflis'te 2 yıl önce eğitim öğretime başlayan okulları, 2019-2020 döneminde Gürcistan hükümetinden lisans aldı. Böylelikle Türk öğrencilerin yanı sıra Gürcü vatandaşlara da eğitim vermeye başlanan okulda, halihazırda 100'den fazla Türk ve Gürcü bulunuyor. Kayıt çalışmalarının devam etmesiyle bu sayının artması bekleniyor.

Didi Digomi semtindeki bin 800 metrekare alandan, bu yıl, Kvemo Poniçala semtindeki 6 bin metrekarelik binaya taşınan okulda bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, çok zengin bir kütüphane ve geniş yemekhanenin yanı sıra bina içinde ve dışında geniş bir spor kompleksi bulunuyor.

Gürcü dili ve müfredatında eğitim yapan Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında, Türkçe, İngilizce ve Rusça yabancı diller olarak okutuluyor.

TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu okulun Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendireceğini belirterek, "Şunu ifade etmek isterim ki Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları inşallah Türkiye ile Gürcistan arasında bir köprü vazifesi kuracak, iki ülke arasındaki kardeşlik iklimini daha da artıracak ve genişletecek. " dedi.

Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'ndan mezun olan bir öğrencinin kendi ülkesine hizmet edeceğini ifade eden Baş, okuldan mezun olacak öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacağını söyledi.

Okulda her anlamda muazzam imkanlar olduğunun altını çizen Baş, "Bu noktada, Gürcistan'da yatırımlarımızı da artırmış olduk. Lisanslı bir okulda eğitim yapıyoruz. 500 öğrenci kapasiteli bir okula geçmiş olduk." diye konuştu.

Mezun öğrencilerin büyük avantajlara sahip olacağına dikkati çeken Baş, "Okulumuzda eğitim görecek yavrularımızın, geleceğe yönelik de çok büyük avantajları olacak. Örneğin, YÖS sınavı ve SAT sınavıyla birlikte Türkiye'de ayrıcalıklı üniversitelerde okuma imkanı kazanacaklar." ifadesini kullandı.

TMV'nin 40'a yakın ülkede 400'den fazla okulunun ve eğitim kurumunun olduğunu hatırlatan Baş, "İnşallah Gürcistan'daki Uluslararası Maarif Okulu da bu okullara öğrencileri gönderecek ve öğrencilerimiz değişim programlarına katılacak." açıklamasında bulundu.

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Türkiye Maarif Vakfı'n Gürcistan'daki faaliyetleri

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