Gürcistan'dan Güney Osetya'ya seçim tepkisi

TİFLİS (AA) - Gürcistan, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da düzenlenen sözde parlamento seçimlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'da bugün sözde genel seçim yapıldığı bildirildi.

Sözde seçimlerin, Rusya Federasyonu'nun Gürcistan'a uyguladığı şiddet ve işgal politikasının devamı olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya Federasyonu, 12 Ağustos 2008'de Avrupa Birliği'nin ara buluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak işgal altındaki bölgeleri askerileştirmeyi sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Sözde seçimlerin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılan bir adım olduğu belirtilen açıklamada, bölgede yaşayan Gürcülerin yıllar önce buradan sürgün edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sözde seçimler, Rusya ve onun işgal rejimi tarafından Tskhinvali bölgesinde (Güney Osetya) Gürcülere uygulanan etnik temizlik ve yasa dışı işgalle Gürcistan'ın egemen sınırlarını zorla değiştirmenin sonuçsuz bir çabasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın 34 koltuklu sözde parlamentosuna girmek için 7 partiden 188 aday yarışıyor.

Sözde seçimler için Rusya, Güney Osetya ile Abhazya'da sandıklar kuruldu.

Diğer yandan, Litvanya ve Estonya'nın sözde seçimlere tepki göstererek Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekledikleri bildirildi.

