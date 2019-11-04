Gürcistan’dan kimlik değiştirip Türkiye’ye gelen hırsızlar yakalandı

Ankara’da evlerden ve alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan 8 Gürcü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Daha önce cezaevinde tutuklu kalan zanlıların kimlik değiştirip tekrar Türkiye’ye geldikleri ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerinde elektronik eşya çalan yabancı uyruklu hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Hırsızların özellikle Ağustos ve Ekim aylarında hırsızlık vakalarını yoğunlaştırdıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinin incelenmesi, teknik ve fiziki takip sonrası üç adrese düzenlenen operasyonda Nıka T., Avazı U., Ratı G., Roland U., Misa K., Nika G., Rezo K. ve Lurı M. isimli yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve şarjör, 1 laptop, 5 cep telefonu, 1 kol saati, 1 sim kart, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, teknolojik mağazalarda kullanılan 1 alarm kablosu, kılıf içerisinde alarmı etkisiz hale getirmeye yarayan 1 metal tığ ve pense takımı ele geçirildi.

Şüphelilerin 4 evden kapı kilitlerini kırarak 5 bin TL çaldıkları, ayrıca 20 bin TL değerinde çeşitli telefon, harddisk, laptop, ayakkabı, 6 ayrı elektronik mağazasından da alarm kablolarını özel aletle sökmek suretiyle 30 bin TL değerinde telefon, kamera, MP3 çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının hırsızlık suçundan cezaevine girip çıktığı, sürekli olarak saç, sakal, kıyafet ve gruptaki kişileri değiştirmek suretiyle hedef saptırmaya, sahte kimlik kullanarak da yakalanmamaya çalıştıkları tespit edildi. Cezaevinden çıkan zanlıların Gürcistan’a gidip, farklı kimlikle tekrar Türkiye’ye gelerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 Gürcü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Lurı M., Nika G., Anzor C., Rezo K., Temur K. ve Ratı G. hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Avazı U. ve Reva U. isimli zanlıların da 5 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.

