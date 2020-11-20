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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir saldırganın en az 10 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir saldırganın en az 10 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
20.11.2020 17:29 |
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir saldırganın en az 10 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir saldırganın en az 10 kişiyi rehin aldığı bildirildi.