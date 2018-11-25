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Gürcistan'ın ilk ve tek barınağıyla annesiz yavru ayılara sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Genç Gürcü tiyatro oyuncusu Soso Jikurişvili, 2010 yılından bu yana işi dışındaki tüm zamanını kaçak avcılar tarafından anneleri öldürülen yalnız yavru ayıların bakımına ayırıyor - Gürcistan'daki ilk ve tek ayı barınağının kurucularından Jikurişvili: - "2010'da elime geçen ilk ayı yavrusunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendim. Ona biberonla süt verdim. Daha sonra kaçak avcıların getirdiği ve terk edilmiş birkaç ayı yavrusunu daha aldım ve işte o zaman bir ayı barınağı kurma fikri aklıma geldi" - "Şimdilik elimizde 12 boz ayı bulunuyor" - "Kaçak avcılar ayıları öldürdükten sonra yavrularını şehirlere getirip çeşitli restoranlara ya da sirklere satıyor" - "Günümün yarısından fazlası bu ayı barınağında geçiyor"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Genç Gürcü tiyatro oyuncusu Soso Jikurişvili, 2010 yılından bu yana işi dışındaki tüm zamanını kaçak avcılar tarafından anneleri öldürülen yalnız yavru ayıların bakımına ayırıyor.

Başkent Tiflis'ten bir saatlik uzaklıktaki Tskhvariçamia köyünde bulunan "Gürcistan'ın Ayı Barınağı"nın kurucularından Soso Jikurişvili, ülkedeki ilk ve tek ayı barınağının kuruluşunun hikayesini AA muhabirine anlattı.

Tiflis'teki Kote Marjanişvili Tiyatrosu'nda oyuncu ve satın alma müdürü olarak görev yapan Jikurişvili, 8 yıl önce kaçak avcıların kendisine 2 haftalık boz ayı yavrusu getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Boz ayı yavrusuna kalacak yer bulamayınca ona ben bakmaya karar verdim. 2010'da elime geçen ilk ayı yavrusunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendim. Ona biberonla süt verdim. Daha sonra kaçak avcıların getirdiği ve terk edilmiş birkaç ayı yavrusunu daha aldım ve işte o zaman bir ayı barınağı kurma fikri aklıma geldi."

- "Restoranlara veya sirklere satıyorlar"

Gürcü iş adamı Tamaz Elizbaraşvili ile ülkedeki ilk ayı barınağını kurduklarını ifade eden Jikurişvili, "kaçak avcıların ayıları öldürdükten sonra yavrularını şehirlere getirip çeşitli restoranlara ya da sirklere sattığına" işaret etti.

Neredeyse her ayının geçmişinin birbirine benzediğini anlatan Jikurişvili, zamanında hepsinin annelerinin öldürüldüğünü söyledi.

Jikurişvili, kendilerinin de haberdar olması halinde kötü şartlarda yaşayan ayıları barınağa getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Jikurişvili, "Şimdilik elimizde 12 boz ayı bulunuyor. Bunlardan 9'u burada, 3'ü ise Tiflis'teki ortağımın köpek barınağında yaşıyor ama onları da yakında buraya getireceğiz." dedi.

Kaçak avcıların elinde birkaç ayı daha olduğunu öğrendiklerini dile getiren Jikurişvili, şimdilik ellerinde yeteri kadar kafes olmadığını, uygun koşulları oluşturmanın ardından o ayıları da barınağa getireceklerini kaydetti.

Jikurişvili, barınaktaki ayıların hepsinin yetişkin olması ve artık insanlara alışmış olması nedeniyle ormana gönderilemeyeceğinin altını çizdi.

Ayı barınağının kendisi için ikinci iş yeri haline geldiğini vurgulayan Jikurişvili, "Günümün yarısından fazlası bu barınakta geçiyor. Tüm zamanımı aileme, barınağa ve tiyatroya ayırıyorum." diye konuştu.

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