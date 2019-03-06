"Gürcistan'ın NATO ve AB süreci kimseye tehdit değil"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Bizim NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) doğru yürümemiz kimseye karşı değil ve herhangi bir agresif amaca hizmet etmemektedir." dedi.

Geçen yılın sonunda seçilen Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosunda yıllık konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı olarak Parlamentoda milletvekillerine ilk kez hitap eden Zurabişvili görevde olduğu yaklaşık 3 aylık sürecini değerlendirdi.

Göreve gelmesinin ardından ilk görüşmelerini Brüksel'de NATO ve AB'nin üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiğini belirten Zurabişvili, ülkenin NATO ve AB ile entegrasyon sürecinde etkili şekilde ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa'nın Gürcistan'a güvendiğini ifade etti.

Zurabişvili, yakın gelecekte ülkesinde NATO-Gürcistan ortak askeri tatbikatlarının düzenleneceğini, bu vesileyle NATO Genel Sekreterinin Tiflis'i ziyaret edeceğini aktararak, "Bunu belirtmek isterim ki bizim NATO ve AB'ye doğru yürümemiz kimseye karşı değil ve herhangi bir agresif amaca hizmet etmemektedir." diye konuştu.