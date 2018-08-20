Gürcistanlı işverenlerden Türkiye'ye ortak proje çağrısı

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan İşverenler Derneği Başkanı Elguja Meladze, ülkesinin ana ticaret ortağı olan Türkiye'nin ekonomik gücü ve tecrübesinden faydalanarak ortak projeler yapmayı istediklerini söyledi.
Gürcistan'da 2000 yılında kurulan, sanayiciler ve girişimciler, yerel ve yabancı iş adamları dernekleri ile iş adamlarının üye olduğu, ülkede en büyük işverenler derneği Gürcistan İşverenler Derneğinin Başkanı Elguja Meladze, AA muhabirine ülkesinin Türkiye ile ekonomik ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Meladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği GÜRTİAD ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile iş birliği yaptıklarını belirtti.
Türk iş dünyasıyla uzun süredir aktif iş birliği içinde bulunduklarını vurgulayan Meladze, Gürcistan'ın ekonomik kalkınması için Türkiye gibi güçlü ekonomilerle ortaklık yapmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.
- Türk yatırımcılara mesaj
Meladze Türk iş adamlarının yıllar boyunca Gürcistan'da çeşitli alanlarda yatırım yaparak Gürcü ortaklarıyla başarılı iş birliği sürdürdüklerini kaydetti.
Gürcistan'da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok sektörde geniş yatırım potansiyeli bulunduğunu dile getiren Meladze, "Türkiye bu konuda büyük bir tecrübeye sahip." dedi.
Meladze, Türk yatırımcıların ürünlerini Gürcistan'da üreterek, Gürcistan'ın Çin ile serbest ticaret anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile derinleştirilmiş serbest ticaret anlaşması gibi avantajlarından yararlanabileceğini savundu.
Bir ülkenin kaliteli ürün üretmesi için yüksek kaliteli ve gelişmiş teknolojiye sahip olması gerektiğini vurgulayan Meladze, "Türkiye'de teknoloji üst seviyede gelişmekte. Gürcistan iş dünyası Türkiye'den yüksek teknoloji ve üretim makinaları alıyor. Bu teknoloji gerçekten Avrupa standartlarında." değerlendirmesini yaptı.
Meladze, "Biz Türkiye ile onların tecrübesini kullanarak daha somut ve daha büyük ortak ekonomik proje gerçekleştirmek için daha özgür ve cesur adımları atabiliriz." ifadesini kullandı.
"Her iki ülkenin politikası da daha çok sanayi merkezinin açılması, daha çok iş yerinin oluşturulması, ekonominin güçlendirilmesine yöneliktir." diyen Meladze iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin artırılması için ortada büyük potansiyelin olduğunu vurguladı.
Meladze, şunları da sözlerine ekledi:
"Türkiye, Gürcistan'ın ana ticaret ortağı ve ülkemizde en çok yatırım yapan ülkelerinden biridir. Türk ekonomisinin istikrarı ve gelişmesi, Gürcistan iş piyasası için son derece önemlidir. Her iki ülkenin elinde bulunan imkanlarla sadece küçük ve orta boyda işler değil, ekonominin çeşitli alanlarında yeni, büyük ve ortak projelere imza atacağına inanıyoruz."
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