HABER

Gürcistanlı öğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’ destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türk öğrenciler ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek için Türkiye’nin Tiflis’teki büyükelçiliği önünde miting düzenledi.Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Borçalı Türkü öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla miting düzenledi.

Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türk öğrenciler ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek için Türkiye’nin Tiflis’teki büyükelçiliği önünde miting düzenledi.
Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Borçalı Türkü öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla miting düzenledi. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan öğrenciler “Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene", “Dik dur eğilme bu millet seninle” şeklinde sloganları attı. Öğrenciler bunun yanı sıra ‘Terörle mücadelede Türkiye’yi destekliyoruz” yazılı pankart açtı.
Öğrencilerin destek mitingine destek veren büyükelçi Fatma Ceren Yazgan da, öğrencilerle el sıkışıp teşekkürlerini iletti. Yazgan, “Buraya gelerek bizi mutlu ettiniz ve onurlandırdınız. Türkiye’nin terörle mücadelede sizlerin bize verdiği destek bizi çok mutlu etti” dedi.
Destek gösterisine “Avrupalı Gürcistan” partisinin temsilcisi ve Marneuli Belediye meclisinin üyesi Ahmet İmamkuliyev de katıldı. Açıklama yapan İmamkuliyev, “Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türkleri gençlerimiz Türkiye Devletinin Tiflis’teki büyükelçiliği önünde düzenlediği destek mitinginde bizde katıldık ve ‘Barış Pınarı’ isimli harekata destek olmaya geldik. Biz Türkiye’yi destekliyoruz, ‘Barış Pınarı Harekatı devam etsin ve terörizme son diyelim ve bölgemiz için barış olsun” ifadelerini kullandı.
Destek mitinginin organizatörü Kenan Babayev ise, “Türkiye’nin düzenlediği harekatta Türkiye’nin yanındayız” şeklinde konuştu.

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
İzmir Narlıdere Metrosu’nda hedef 2022İzmir Narlıdere Metrosu’nda hedef 2022
Dubai Towers yapılacaktı, park olması istendiDubai Towers yapılacaktı, park olması istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.