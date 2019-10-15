Gürcistanlı öğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’ destek

Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türk öğrenciler ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek için Türkiye’nin Tiflis’teki büyükelçiliği önünde miting düzenledi.

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Borçalı Türkü öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla miting düzenledi. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan öğrenciler “Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene", “Dik dur eğilme bu millet seninle” şeklinde sloganları attı. Öğrenciler bunun yanı sıra ‘Terörle mücadelede Türkiye’yi destekliyoruz” yazılı pankart açtı.

Öğrencilerin destek mitingine destek veren büyükelçi Fatma Ceren Yazgan da, öğrencilerle el sıkışıp teşekkürlerini iletti. Yazgan, “Buraya gelerek bizi mutlu ettiniz ve onurlandırdınız. Türkiye’nin terörle mücadelede sizlerin bize verdiği destek bizi çok mutlu etti” dedi.

Destek gösterisine “Avrupalı Gürcistan” partisinin temsilcisi ve Marneuli Belediye meclisinin üyesi Ahmet İmamkuliyev de katıldı. Açıklama yapan İmamkuliyev, “Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türkleri gençlerimiz Türkiye Devletinin Tiflis’teki büyükelçiliği önünde düzenlediği destek mitinginde bizde katıldık ve ‘Barış Pınarı’ isimli harekata destek olmaya geldik. Biz Türkiye’yi destekliyoruz, ‘Barış Pınarı Harekatı devam etsin ve terörizme son diyelim ve bölgemiz için barış olsun” ifadelerini kullandı.

Destek mitinginin organizatörü Kenan Babayev ise, “Türkiye’nin düzenlediği harekatta Türkiye’nin yanındayız” şeklinde konuştu.

