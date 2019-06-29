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Gürcistanlılar ‘Özgürlük Yürüyüşü’ için sokaklara döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 23:53 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifasını talebi eden yüzlerce kişi "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protesto gösterisi düzenledi.Gürcistan’da İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifa talebini isteyen yüzlerce Gürcistan vatandaşları seslerini duyurmak için bir kez daha sokaklara döküldü.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifasını talebi eden yüzlerce kişi "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistan’da İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifa talebini isteyen yüzlerce Gürcistan vatandaşları seslerini duyurmak için bir kez daha sokaklara döküldü. Düzenledikleri protestoya ‘Özgürlük Yürüyüşü’ adını veren protestocular Tiflis’in Birinci Cumhuriyet Meydanı’ndan Özgürlük Meydanı’na kadar, ‘Gakharia git, Rusya işgalcidir, Yaşasın Gürcistan’ şeklinde sloganlar atarak yürüdü. Kalabalık protestocu grup sebebi ile başkentte bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Tiflis’teki protestoya muhalif “Birleşmiş Ulusal Harekat” ve “Avrupalı Gürcistan” partilerinin liderleri ve üyeleri aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili’nin eşi Sandra Roelofs de katıldı.

20 Haziran’da Gürcistan Parlamentosu’nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda, oturuma liderlik eden Komünist Parti’den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov’un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

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