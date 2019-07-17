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Gürcistan’ta protestocuların polise saldırdığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, parlamento binası önünde gerçekleşen protestolarda polise saldıran vatandaşların görüntülerini paylaştı.Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 20 Haziran’ı 21’ne bağlayacan gece, Rus heyetinin parlamentoda yol açtığı koltuk krizi sonrası parlamento binası önünde gerçekleşen protestolarda polise saldıran vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, parlamento binası önünde gerçekleşen protestolarda polise saldıran vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 20 Haziran’ı 21’ne bağlayacan gece, Rus heyetinin parlamentoda yol açtığı koltuk krizi sonrası parlamento binası önünde gerçekleşen protestolarda polise saldıran vatandaşların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan gergin anlar kaydedilirken bazı vatandaşların polise saldırdığı görüldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, parlamento binası önünde gerçekleştirilen protestoda, bir grubun şiddet uygulayarak, çeşitli nesneler kullanarak, polis memurlarına saldırarak, onlara direnerek ve parlamento binasına girmeye çalıştıklarını belirledi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 20 Haziran’da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin oturumuna, Rusya heyetindeki Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapması ve burada parlamento başkanının koltuğunda oturması vatandaşlar tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı. Ardından, 20 Haziran akşam saat 19.00’da vatandaşlar parlamento binası önüne toplanarak hükümete karşıtı protesto düzenlemişti.

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