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Gürcü “Çilingir Çetesi” çökertildi, hırsızların yöntemleri şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kağıthane’de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalan Gürcü hırsızlar yakalandı.

Kağıthane’de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalan Gürcü hırsızlar yakalandı. Çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan şahısların hırsızlıkta kullandığı yöntemler hayrete düşürdü. Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, 11 Ocak Cumartesi günü, Kağıthane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukatlık bürosu olarak kullanılan bir iş yerine giren şüpheliler büroda bulunan çelik kasayı olduğu yerde açtıktan sonra içerisindeki 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görüntülerde 4 kişinin içeri girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 kişinin dışarıda bekleyerek etrafı kolaçan ettiği, diğer şüphelinin ise otomobil içerisinde beklediği görüldü. Görüntülerin incelenmesinin ardından ekipler, eşkali belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

10 günlük kamera kaydı incelendi
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliler kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde 10 günlük bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, şüphelilerin olaydan hemen sonra iki ayrı gruba ayrılarak farklı noktalara doğru kaçtığı, ardından önceden belirledikleri noktada buluşarak Fatih’teki adreslerine gittikleri belirlendi. Ekiplerce takibe alınan şüphelilerden 3’ü 27 Ocak Cumartesi günü Kadıköy’de, diğer 3 şüpheli ise Fatih’teki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada, hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlenen ekipmanlar ve çok sayıda anahtar ele geçirildi.

Şüpheliler suç makinesi çıktı
Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Lasha G. (40)’ın aynı zamanda İsrail vatandaşı olduğu, çok sayıda suç kaydı ve aranmasının bulunduğu öğrenildi. Gürcistan vatandaşı olan diğer şüpheliler Avtandıl G. (37), Temur K. (34) ve Guram G. (36)’nin kasa hırsızlığı, otodan hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenirken Zura G. (41) ile Şalva D. (34)’nin de çok sayıda suç kaydına ek olarak aranmalarının bulunduğu tespit edildi.

Yöntemleri şoke etti
Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüphelilerin son aylarda İstanbul’un birçok farklı noktasında meydana gelen faili meçhul evlerden hırsızlık olayının da sorumluları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin hedef olarak belirledikleri evlerin anahtarlarını özel yöntemlerle kopyaladıkları, bir süre sonra aynı eve girerek içeride bulunan değerli eşyaları dedektör yardımıyla bulup çaldıkları tespit edildi. Bu sayede evi hiç dağıtmadan oradan ayrıldıkları, mağdurların soyulduklarını neredeyse günlerce fark edemediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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