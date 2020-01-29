Gürcü “Çilingir Çetesi” çökertildi, hırsızların yöntemleri şoke etti

Kağıthane’de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalan Gürcü hırsızlar yakalandı. Çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan şahısların hırsızlıkta kullandığı yöntemler hayrete düşürdü. Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Ocak Cumartesi günü, Kağıthane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukatlık bürosu olarak kullanılan bir iş yerine giren şüpheliler büroda bulunan çelik kasayı olduğu yerde açtıktan sonra içerisindeki 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görüntülerde 4 kişinin içeri girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 kişinin dışarıda bekleyerek etrafı kolaçan ettiği, diğer şüphelinin ise otomobil içerisinde beklediği görüldü. Görüntülerin incelenmesinin ardından ekipler, eşkali belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

10 günlük kamera kaydı incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliler kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde 10 günlük bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, şüphelilerin olaydan hemen sonra iki ayrı gruba ayrılarak farklı noktalara doğru kaçtığı, ardından önceden belirledikleri noktada buluşarak Fatih’teki adreslerine gittikleri belirlendi. Ekiplerce takibe alınan şüphelilerden 3’ü 27 Ocak Cumartesi günü Kadıköy’de, diğer 3 şüpheli ise Fatih’teki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada, hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlenen ekipmanlar ve çok sayıda anahtar ele geçirildi.