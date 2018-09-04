Gürcü engelli çocukların yüzü TİKA gönülleri ile güldü

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Gürcistan'da bulunan genç gönüllüler, Tiflis'teki AİSİ Engelliler Merkezini ziyaret ederek engelli çocuklarla vakit geçirdi.

TİKA'nın "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü elçiler, Gürcistan'da, 2016 yılında tadilatı, çevre düzenlenmesi ve sera yapımı TİKA tarafından sağlanan AİSİ Engelliler Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki engelli çocuklara yönelik eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlere katıldı.

Merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan gönüllü elçiler, kendilerini büyük sevinçle karşılayan engelli çocuklarla beraber yemek pişirip, çeşitli oyunlar oynadı.

TİKA gönüllüleri merkezden ayrılmadan önce engelli çocuklara hediye dağıttı.

Genç gönüllüler ayrıca başkent Tiflis yakınlarındaki Vaziani'de TİKA tarafından tadilatı yapılan dikiş ve ayakkabı atölyesini ziyaret ederek, çalışmalara iştirak etti.