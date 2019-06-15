HABER

Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez (61), yalnız yaşadığı evinde yarı çıplak halde, ölü bulundu.

Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez (61), yalnız yaşadığı evinde yarı çıplak halde, ölü bulundu. Dönmez’in boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olay, dün saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak'ta 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. 20 yıldır Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, daireye girebilmek için itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı pencereden merdivenli araçla daireye giren polis, Gürcü kadını salonda yarı çıplak, ölü buldu.
2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede inceleme yaptı. Kötü koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Yapılan ilk incelemede Dönmez'in en az iki gün önce iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.
İncelemenin ardından Ketevan Katamadze Dönmez'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Oğlu ve gelini tarafından sokağa atılan çiftin dramıOğlu ve gelini tarafından sokağa atılan çiftin dramı
Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmışCezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.