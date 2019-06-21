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Gürcü kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine daire polis itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden daireye girdi.

Antalya’da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine daire polis itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden daireye girdi. Polis 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan K.’yi (61) salonda hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçedeki yaklaşık 100 kameranın kayıtlarını inceledi ve katil zanlısının 61 yaşındaki emekli bekçi M.K. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklandı.
Zanlının, hayat kadını olduğu iddia edilen Gürcü kadınla Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde karşılaştıkları ve beraber olmak için anlaşıp, kadının evine gittikleri öğrenildi. Eve gelen ikilinin beraber oldukları esnada tartışma yaşandığı ve M.K.’nin kadını iple boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

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